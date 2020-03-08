شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى توضح حقيقة الانتقال لنظام التعليم عن بُعد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت جامعة أم القرى، اليوم الأحد، صحة ما تردد عن تقليص مدد المحاضرات أو الانتقال لنظام التعليم عن بُعد، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وطالبت الجامعة في بيان لها، بتوخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منبهة إلى أن الخطة الشاملة للطوارئ لمواجهة كورونا تخضع للتقييم بناء على المعطيات الواقعية والرسمية.

وأكدت الجماعة، على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات الالتزام بحضور محاضراتهم حسب جداولهم.