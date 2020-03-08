انت الان تتابع البنك المركزي: عشرة ملايين دينار من البنوك الكويتية لدعم الجهود الحكومية في مواجهة "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور محمد يوسف الهاشل

انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية نحو المساهمة في مواجهة الطوارئ الصحية الأخيرة، ودعمًا لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود مضنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الانتشار المتزايد للمرض على المستوى العالمي، أعلن بنك الكويت المركزي عن إنشاء صندوق مالي بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية المتواصلة في هذا الشأن.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أشار فيه إلى أن مبادرة بنك الكويت المركزي هذه تأتي في إطار الحرص على قيام القطاع المصرفي في دولة الكويت بمسؤولياته الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، واستكمالا لجهود سابقة قاد فيها بنك الكويت المركزي الجهات الخاضعة لرقابته للقيام بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز الحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية.

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ونوه المحافظ إلى أن الصندوق قد وضع تحت تصرف مجلس الوزراء الموقر للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار المرض.

واختتم المحافظ تصريحه بتوجيه الشكر إلى البنوك الكويتية لاستجابتها السريعة لدعوة بنك الكويت المركزي ومساهماتها في هذا الصندوق، إلى جانب تطبيقها التام لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بالإجراءات الوقائية لحماية عملاء البنوك والعاملين في القطاع المصرفي.