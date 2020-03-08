السعودية ترفع إنتاج النفط لأكثر من 10 ملايين ب/ي في ابريل بعد انهيار اتفاق أوبك

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حقل نفط في السعودية أبلغ مصدران رويترز يوم الأحد أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا في ابريل نيسان، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا. وقالت المصادر إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان زار شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو يوم السبت وطلب من الشركة تعزيز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في نهاية مارس آذار.

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