847 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في ألمانيا، وزيادة الإصابات إلى 847 حالة في جميع أنحاء البلاد.



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وأوضح المعهد، الأحد، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده، السبت، بإجمالي 50 حالة.

وتابع أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج بـ182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

وباستثناء ولاية سكسونيا-أنهالت، فإن جميع الولايات الألمانية سجلت حالات إصابة بالفيروس.