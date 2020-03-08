تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وكان الجنيه المصري قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

وتصدر بيانات التضخم لشهر فبراير/شباط الماضي يوم الثلاثاء المقبل. وكان معدل التضخم السنوي العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال يناير/كانون الثاني الماضي مسجلا 7.2% في المدن المصرية، مقارنة بـ7.1% في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وارتفع عدد الحالات الإيجابية لفيروس "كوفيد-19" المسجلة في مصر إلى 48 حالة منذ فبراير/شباط الماضي، بعد إعلان وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين عن اكتشاف 45 حالة على متن باخرة نيلية كانت قادمة من أسوان إلى الأقصر.

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.61 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه للبيع. تلاه بنك البركة مسجلا 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع

Advertisements

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع. وهو السعر نفسه في بنوك عودة والمشرق والتعمير والإسكان والشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي.

واستقر سعر صرف الدولار عند 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع لدى شاشات بنوك البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) في مصر.

كما تكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والمصري الخليجي.

بينما سجل الدولار أقل سعر على شاشة بنك الإسكندرية مسجلا 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو اليوم إلى 17.47 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، كما زاد الجنيه الإسترليني مسجلا 20.17 جنيه للشراء و20.47 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي 50.81 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.