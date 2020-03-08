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البحرين تدعو العائدين من 4 دول إلى "عزل أنفسهم"

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جانب من العاصمة البحرينية المنامة دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من العاصمة البحرينية المنامة طلبت وزارة الصحة البحرينية، السبت، من الأشخاص الذين سافروا إلى 4 دول عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

والدول الأربع هي لبنان ومصر وإيطاليا و كوريا الجنوبية.

وتأتي الدعوات، في إطار إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

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مقدم بواسطة: Dailymotion

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ونوهت بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

وجاء إعلان البحرين بالتزامن مع إعلان مماثل دعت خلاله وزارة الصحة ، العائدين من الدول الأربع إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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