دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مأساة هزت الكويت.. خادمتان وراء وفاة 8 أشقاء حرقًا

ظهرت تفاصيل جديدة في الحادث المؤلم الذي هز الشارع الكويتي، أمس السبت، بعد اندلاع حريق ضخم في منزل بمدينة صباح الأحمد السكنية، راح ضحيته 8 أطفال صغار، وأثبتت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان مفتعلًا.

وأسفر الحادث عن مقتل 8 أطفال، هم «تركي سلطان العتيبي» 14 سنة، «منيرة» 12 سنة، «نهار» 10 سنوات، «عبدالرحمن» 9 سنوات، «جوري» 7 سنوات، «هاجر» 3 سنوات، «بندري» سنتان فقط، «مسلط» 8 شهور.

ونجا من الحريق خمسة آخرون من العائلة في الحادث الأليم.

واشتبهت قوات الأمن الكويتية في خادمتي المنزل بعد تبين افتعال الحريق خلال المعاينة الأولى، واكتشاف هروب الخادمتين.

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واستطاعت السلطات الإمساك بإحداهما والتي تبين أنها من جنسية إثيوبية، وبدأت الشرطة في التحقيق معها وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.

وتداولت أنباء بأن الخادمة الإثيوبية التي تم ضبطها بعد هروبها من المنزل المحترق قد أدلت باعترافاتها أن الخادمة الغانية الأخرى والمختفية حتى الآن هي من قامت بحرق كنبة الصالة مما تسبب بوفاة الأطفال.

وشرعت المباحث في البحث عن الخادمة الثانية لضبطها، جدير بالذكر أن الإدارة العامة للإطفاء في منطقة صباح الأحمد كانت قد صرحت بوفاة 8 أطفال ضحية نشوب حريق ضخم في أحد منازل المنطقة.