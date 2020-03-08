لبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسافرون في مطار بيروتلبنان.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 28 إصابة، مشيرا إلى أن هناك 3 حالات حرجة بين المصابين.

وأفاد المستشفى في تقريره اليومي، بأنه استقبل "خلال الـ 24 ساعة الماضية، 156 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 13 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون بالحجر المنزلي".

وأضاف أن فحوصات مخبرية أجريت لـ140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات إيجابية، لافتا إلى أن 17 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي، غادروا اليوم المستشفى، بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

ولفت المستشفى إلى أن "وضع المصابين بفيروس كورونا المستجد مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام