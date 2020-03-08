دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مليار هاتف يعمل بنظام "أندوريد" معرض للاختراق: هل جهازك أحدهم؟

كشفت إحدى الشركات المتخصصة في مراقبة المستهلك أن هناك أكثر من مليار هاتف وجهاز لوحي يعمل بنظام "أندرويد" مهدد بخطر الاختراق وسرقة المعلومات.

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وأوضحت شركة "?Which"، في دراسة قد أجرتها، أن 40% من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يعتمدون على نسخ قديمة من "أندرويد".

وأفاد التقرير الصادر عن الشركة أن الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 4" أو أقدم، أكثر عرضة للخطر، موضحة أن حاملي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنسخة Android 7.0 أو أحدث ولا تحصل على تحديثات، يجب أن يشعروا بالقلق.

وناشدت الشركة من خلال بحثها المستخدمين على ضرورة استخدام نظم تشغيل أحدث؛ تجنباً لعمليات القرصنة وسرقة البيانات، مشيرة إلى أن هناك ملايين الهواتف الذكية في بريطانيا معرضة لخطر سرقة البيانات.

وأجرت الشركة تجارب على عدة هواتف، شملت"Motorola X وSamsung Galaxy S3 وSony Xperia Z2 وNexus 5"، نتج عنها نجاح عمليات القرصنة في التسلل إلى الأجهزة مرة واحدة على الأقل، في حين أصابت بعض الأنواع أكثر من مرة، بحسب ما جاء بموقع سبوتنيك الإلكتروني، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأشار التقرير أن أبرز الطرازات الشهيرة الأكثر عرضة لخطر الاختراق على نحو خاص، جاءت على النحو التالي: مثل Samsung Galaxy S3 وSony Xperia S، أي أن كل شخص يستخدم هاتف "أندرويد" من إنتاج عام 2012 أو أبكر. المزيد:

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