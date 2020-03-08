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تم الاعلان عن الفائزين في مسابقة مصور Underwater Photographer of the Year 2020 للتصوير تحت الماء والتي توجت المصور الفرنسي جريج لاكوير كـ افضل مصور تحت الماء لهذا العام مع اختار 8 فائزين آخرين من فئات مختلفة من بين 5500 مشاركة مقدمة لمصورين من 70 دولة مختلفة. © القيادي الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 شاهد ايضاً | الفائزين في Travel Photo Contest من ناشيونال جيوغرافيك لعام 2019
هذه المسابقة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بدأت في عام 1965 وقد نمت
بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل انتشرها عبر الانترنت وعبر شبكات التواصل
الاجتماعي، لذلك دعونا نلقي نظرة على الفائزين… * الفائزين في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020
فاز المصور جريج ليكوير بالجائزة الكبرى لهذا العام في فئة Wide Angle Greg Lecoeur
عن صورته Frozen Mobile Home التي التقطت في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية باستخدام
كاميرا نيكون D500.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير ماكرو
الجائزة الأولى في فئة ماكرو ذهبت إلى المصور هانس كلوسترمان عن صورة Goby Goodness
والتي التقطت في جزر كايمان الصغيرة باستخدام كاميرا نيكون D500.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير Wrecks
الجائزة الأولى في فئة Wrecks ذهبت إلى المصور Tobias Friedrich
عن صورته The Engine والتي التقطت في كريسولا باستخدام كاميرا كانون 1DX Mark II.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير Behaviour
الجائزة الأولى في فئة Behaviour ذهبت إلى المصور باسكوالي فاسالو
عن صورة Octopus Training والتي التقطت في باكولي – نابولي
باستخدام كاميرا كانون 5DS R.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير بورتريه
فازت المصور ليليان كوه بالجائزة الأولى في فئة “بورتريه” عن صورتها Butterfly Effect
والتي التقطت في بالي – اندونيسيا باستخدام كاميرا كانون 5D مارك فور.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير الابيض والاسود
الجائزة الأولى في فئة أبيض وأسود ذهبت إلى المصور Mok Wai Hoe
عن صورة Layered Thoughts والتي التقطت في حديقة كومودو الوطنية – اندونيسيا
باستخدام كاميرا كنون 5D mark III.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير Compact
ذهبت الجائزة الأولى في فئة Compact إلى المصور Manbd عن صورته Uluna Lily
التي التقطت في بحيرة أولونا – مانادو باستخدام كاميرا أوليمبوس TG-4.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة Up & Coming Underwater Photographer of the Year
ذهبت لقب مصور Up & Coming Underwater of the Year
إلى المصورة Anita Kainrath عن صورتها Shark Nursery
والتي التقطت في إليوثيرا – جزر البهاما باستخدام كاميرا نيكون D300s.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة Marine Conservation Photographer of the Year
أخيرًا ولكن ليس آخراً، ذهب لقب مصور Marine Conservation Photographer
إلى المصور باسكوالي فاسالو لصورته Last Dawn، Last Gasp والتي التقطت
في باكولي – نابولي باستخدام كاميرا كانون 5DS R.
© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020
لمشاهدة المزيد من الصور الفوتوغرافية التي تم تكريمها في نسخة هذا العام
من مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020
أو لمعرفة المزيد عن المسابقة توجه إلى موقع الرسمي للمسابقة حيث يمكنك العثور
على معرض الفائزين الكامل عبر هذا الرابط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.