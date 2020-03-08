اخبار الخليج

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements
الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020

تم الاعلان عن الفائزين في مسابقة مصور Underwater Photographer of the Year 2020 للتصوير تحت الماء والتي توجت المصور الفرنسي جريج لاكوير كـ افضل مصور تحت الماء لهذا العام مع اختار 8 فائزين آخرين من فئات مختلفة من بين 5500 مشاركة مقدمة لمصورين من 70 دولة مختلفة.الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © القيادي الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020   شاهد ايضاً | الفائزين في Travel Photo Contest من ناشيونال جيوغرافيك لعام 2019  

هذه المسابقة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بدأت في عام 1965 وقد نمت

بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل انتشرها عبر الانترنت وعبر شبكات التواصل

الاجتماعي، لذلك دعونا نلقي نظرة على الفائزين…  * الفائزين في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020

فاز المصور جريج ليكوير بالجائزة الكبرى لهذا العام في فئة Wide Angle Greg Lecoeur

عن صورته Frozen Mobile Home التي التقطت في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية باستخدام

كاميرا نيكون D500. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة تصوير ماكرو

الجائزة الأولى في فئة ماكرو ذهبت إلى المصور هانس كلوسترمان عن صورة Goby Goodness 

والتي التقطت في جزر كايمان الصغيرة باستخدام كاميرا نيكون D500. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة تصوير Wrecks

الجائزة الأولى في فئة Wrecks ذهبت إلى المصور Tobias Friedrich

عن صورته The Engine والتي التقطت في كريسولا باستخدام كاميرا كانون 1DX Mark II. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة تصوير Behaviour

الجائزة الأولى في فئة Behaviour ذهبت إلى المصور باسكوالي فاسالو

عن صورة Octopus Training والتي التقطت في باكولي – نابولي

باستخدام كاميرا كانون 5DS R. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة تصوير بورتريه

فازت المصور ليليان كوه بالجائزة الأولى في فئة “بورتريه” عن صورتها Butterfly Effect 

والتي التقطت في بالي – اندونيسيا باستخدام كاميرا كانون 5D مارك فور. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة تصوير الابيض والاسود

Advertisements

الجائزة الأولى في فئة أبيض وأسود ذهبت إلى المصور Mok Wai Hoe

عن صورة Layered Thoughts والتي التقطت في حديقة كومودو الوطنية – اندونيسيا

باستخدام كاميرا كنون 5D mark III. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة تصوير Compact

ذهبت الجائزة الأولى في فئة Compact إلى المصور Manbd عن صورته Uluna Lily

التي التقطت في بحيرة أولونا – مانادو باستخدام كاميرا أوليمبوس TG-4. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة Up & Coming Underwater Photographer of the Year

ذهبت لقب مصور Up & Coming Underwater of the Year

إلى المصورة Anita Kainrath عن صورتها Shark Nursery

والتي التقطت في إليوثيرا – جزر البهاما باستخدام كاميرا نيكون D300s. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020  * فئة Marine Conservation Photographer of the Year

أخيرًا ولكن ليس آخراً، ذهب لقب مصور Marine Conservation Photographer

إلى المصور باسكوالي فاسالو لصورته Last Dawn، Last Gasp والتي التقطت 

في باكولي – نابولي باستخدام كاميرا كانون 5DS R. 

الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 

لمشاهدة المزيد من الصور الفوتوغرافية التي تم تكريمها في نسخة هذا العام

من مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 

أو لمعرفة المزيد عن المسابقة توجه إلى موقع الرسمي للمسابقة حيث يمكنك العثور

على معرض الفائزين الكامل عبر هذا الرابط.

The post الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا