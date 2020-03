دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020

تم الاعلان عن الفائزين في مسابقة مصور Underwater Photographer of the Year 2020 للتصوير تحت الماء والتي توجت المصور الفرنسي جريج لاكوير كـ افضل مصور تحت الماء لهذا العام مع اختار 8 فائزين آخرين من فئات مختلفة من بين 5500 مشاركة مقدمة لمصورين من 70 دولة مختلفة. © القيادي الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 شاهد ايضاً | الفائزين في Travel Photo Contest من ناشيونال جيوغرافيك لعام 2019

هذه المسابقة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بدأت في عام 1965 وقد نمت

بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل انتشرها عبر الانترنت وعبر شبكات التواصل

الاجتماعي، لذلك دعونا نلقي نظرة على الفائزين… * الفائزين في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020

فاز المصور جريج ليكوير بالجائزة الكبرى لهذا العام في فئة Wide Angle Greg Lecoeur

عن صورته Frozen Mobile Home التي التقطت في شبه الجزيرة القطبية الجنوبية باستخدام

كاميرا نيكون D500.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير ماكرو

الجائزة الأولى في فئة ماكرو ذهبت إلى المصور هانس كلوسترمان عن صورة Goby Goodness

والتي التقطت في جزر كايمان الصغيرة باستخدام كاميرا نيكون D500.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير Wrecks

الجائزة الأولى في فئة Wrecks ذهبت إلى المصور Tobias Friedrich

عن صورته The Engine والتي التقطت في كريسولا باستخدام كاميرا كانون 1DX Mark II.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير Behaviour

الجائزة الأولى في فئة Behaviour ذهبت إلى المصور باسكوالي فاسالو

عن صورة Octopus Training والتي التقطت في باكولي – نابولي

باستخدام كاميرا كانون 5DS R.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير بورتريه

فازت المصور ليليان كوه بالجائزة الأولى في فئة “بورتريه” عن صورتها Butterfly Effect

والتي التقطت في بالي – اندونيسيا باستخدام كاميرا كانون 5D مارك فور.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير الابيض والاسود

Advertisements

الجائزة الأولى في فئة أبيض وأسود ذهبت إلى المصور Mok Wai Hoe

عن صورة Layered Thoughts والتي التقطت في حديقة كومودو الوطنية – اندونيسيا

باستخدام كاميرا كنون 5D mark III.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة تصوير Compact

ذهبت الجائزة الأولى في فئة Compact إلى المصور Manbd عن صورته Uluna Lily

التي التقطت في بحيرة أولونا – مانادو باستخدام كاميرا أوليمبوس TG-4.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة Up & Coming Underwater Photographer of the Year

ذهبت لقب مصور Up & Coming Underwater of the Year

إلى المصورة Anita Kainrath عن صورتها Shark Nursery

والتي التقطت في إليوثيرا – جزر البهاما باستخدام كاميرا نيكون D300s.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 * فئة Marine Conservation Photographer of the Year

أخيرًا ولكن ليس آخراً، ذهب لقب مصور Marine Conservation Photographer

إلى المصور باسكوالي فاسالو لصورته Last Dawn، Last Gasp والتي التقطت

في باكولي – نابولي باستخدام كاميرا كانون 5DS R.

© alqiyady الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020

لمشاهدة المزيد من الصور الفوتوغرافية التي تم تكريمها في نسخة هذا العام

من مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020

أو لمعرفة المزيد عن المسابقة توجه إلى موقع الرسمي للمسابقة حيث يمكنك العثور

على معرض الفائزين الكامل عبر هذا الرابط.

The post الصور الفائزة في مسابقة Underwater Photographer of the Year 2020 appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي