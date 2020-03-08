دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شركة تطرح نسخة مُذهبة من غالاكسي إس 20 إلترا.. وهذا ثمنه

طرحت شركة كافيار الروسية، المتخصصة في صنع هواتف فاخرة، مؤخرًا مجموعة جديدة من هاتف غالاكسي إس 20 إلترا مُزينة بالذهب.

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وكانت شركة سامسونج الكورية قد طرحت 5 نسخ من هاتفها الرائد جالاكسي إس في شهر فبراير الماضي خلال مؤتمر عالمي أُقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

الشركة الروسية أطلقت تشكيلة أطلقت عليها "مجموعة الثروة"؛ حيث ضمت 5 خيارات بأسعار تبدأ من 5660 دولار أميركي، وصولاً لـ40210 دولارات؛ حيث جاءت مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة.

وكذلك طرحت الشركة الروسية خيارات أخرى مغطاة بجلد الثعبان، وخيارا مغطى بالتيتانيوم، وآخر مغطى بجلد التمساح مع الذهب.

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واستوحيت المجموعة التي طُرحت من ألعاب الورق، وضمت "الجوكر المذهب" و"قص البستوني" و"قص الديناري" و"قص الكبة" و"قص السباتي".

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سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس، يتميز بتصميم زجاجي بالكامل، مغطى بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 6، مع شاشة ديناميك أموليد 2 إكس فائقة الجودة مقاسها 6.9 بوصة، بكثافة 511 بكسل وبذاكرة عشوائية رام 12 أو 16 جيجا، وذاكرة تخزين 128، أو 256، أو 512 جيجا.

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ويعمل سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس بمعالج إكسينوس 990 ثماني الأنوية بمعيارية 7 نانومترات وببطارية 5 آلاف مللي أمبير مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 45 وات، بخلاف كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 108 بتقريب بصري 10 إكسات و48 و12 ميجابكسل و0.3 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 40 ميجا.المزيد:

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