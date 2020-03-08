دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سيسكو تطلق حدث “معاً نصنع الفرق” لتسليط الضوء على دور المرأة في قطاعي العلوم والتكنولوجيا ظهر على التقنية بلا حدود.

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، نظّمت شركة “سيسكو“ اليوم فعالية “معاً نصنع الفرق” والتي جمعت من خلالها كوكبة من قادة الصناعة والعملاء والشركاء لتكريم المرأة السعودية والاحتفاء بإنجازاتها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأقيم الحدث على هامش فعالية “Cisco Connect سيسكو كونكت” في المملكة العربية السعودية في الرياض، حيث قدمت للحاضرين منصة مهمة لمشاركة رؤى ومعلومات قيّمة حول الجهود الريادية التي تبذلها المملكة لبناء مجتمع أكثر شمولاً عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات الطموحة المرتبطة بالتعليم وتعزيز بيئات العمل.

هذا وتشير تقديرات البنك الدولي بأن زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة كفيلة بتعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 47%، وقد رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها كأسرع بلد في العالم في جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، لذلك بدأ أصحاب المصلحة في دراسة سبل الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز إقبال النساء على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وشدّدت بدور الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة والتنمية خلال خطابها في الحدث على أهمية تبني نهج موحد لإرساء ثقافة التنوع مع مساهمة القطاعين العام والخاص وتضافر جهود الرجال والنساء لكسر المفاهيم النمطية وتعزيز النتائج للمجتمع بصورة عامة.

وأعقب الخطاب حلقة حوارية حول تجارب النساء في مكان العمل وأهمية تحفيز المزيد من المواهب المحلية للالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا. وأدارت الحلقة ريم أسعد، نائب رئيس شركة سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا، وشاركت فيها كل من أشواق بهاء، مدير عام شركة كريم في المملكة العربية السعودية وشهد عطار، المدير الرئيسي لشركة “أكسنتشر”، ورشا أبو السعود، مدير أمن المعلومات بالبنك الأهلي، ووندي مارس، رئيس سيسكو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، وتغريد يانكيصار، مدير مركز دمج المواطنين لدى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”.

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وفي إطار التزام شركة سيسكو ببناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة والمجهزة لخوض تحديات المستقبل، وتعزيز أمن الاقتصاد المحلي، قدمت الشركة التدريب للطلاب للارتقاء بمهاراتهم في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الماضيين من خلال دورات أكاديمية سيسكو للشبكات التي استهدفت أكثر من 10.9 مليون طالب في 180 دولة. وفي المملكة، قدمت سيسكو الدعم لأكثر من 135,000 طالب، بينما يواصل برنامج دورات أكاديمية سيسكو للشبكات في المملكة تسجيل أعلى مستويات المشاركة من قبل الإناث على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة الطالبات 35٪ خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية فقط.

وتواصل “سيسكو” التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين لزيادة هذه النسبة وتشجيع المزيد من النساء على الالتحاق والمشاركة والمساهمة المتواصلة في قطاع التكنولوجيا.

نبذة عن سيسكو

سيسكو (رمزها في ناسداك:CSCO) شركة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول تقنية المعلومات، وتعتمد شبكة الإنترنت على تجهيزاتها وحلولها منذ العام 1984 كي تستمر بالعمل. فريقنا ومنتجاتنا وشركائنا يبذلون جهودًا متواصلة لتوفير الاتصالات الآمنة للمجتمعات ومنحها القدرة على استغلال الفرص الرقمية المستقبلية. للمزيد عن سيسكو يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: newsroom.cisco.com ومتابعتنا على تويتر من خلال: @Cisco.

هذا الموضوع سيسكو تطلق حدث “معاً نصنع الفرق” لتسليط الضوء على دور المرأة في قطاعي العلوم والتكنولوجيا ظهر على التقنية بلا حدود.