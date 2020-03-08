العراق يسجل خامس حالة وفاة بفيروس كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان (جنوب)، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة جراء إصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى المحافظة، وهي خامس حالة وفاة على مستوى البلاد بين 56 إصابة.



وقالت الدائرة، التابعة لوزارة الصحة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مريض بفيروس كورونا الجديد توفي ليلة الأحد، بعد ساعة من وصوله إلى مستشفى الشهيد الصدر التعليمي (حكومي) وكان بحالة صحية حرجة".



وأشارت إلى أن "المتوفى كان مسافرا إلى إيران ودخل العراق في 27 فبراير/شباط الماضي، عن طريق مطار بغداد الدولي".



وأردفت "الفرق الطبية في المستشفى اتخذت الاحتياطات الوقائية لمنع تفشي العدوى".

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 5 من أصل 56 إصابة مؤكدة في أرجاء البلاد، حيث سجلت أول إصابة في 24 فبراير، وأول حالة وفاة الأربعاء الماضي.



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واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

وصباح الأحد، أعلنت هيئة المنافذ العراقية، البدء بتنفيذ قرار إغلاق 5 منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 مارس الجاري، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 106 آلاف حول العالم في 104 دول وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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