الصحة تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل أربع حالات جديدة، بفيروس كورونا الجديد (COVID19)، وهم لثلاث مواطنات ومواطن.

وأوضحت الوزارة أن المواطنات الثلاثة مخالطات لحالات معلنة سابقاً، والمواطن قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، لافتةً إلى أن جميع الحالات لأشخاص من سكان محافظة القطيف.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز “تواصل الصحة 937” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع، والاستفسار عن كل ما يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.