شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض عليه.. «أمانة الرياض» تُعلق على واقعة «المراقب المُزيف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تقدمت أمانة منطقة الرياض بالشكر لشرطة المنطقة على تعاونها وجهودها في القبض على منتحل شخصية مراقب الأمانة. وأكدت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أن كافة مراقبيها ملتزمون بإبراز هوياتهم الرسمية، وارتداء الزي الخاص بممارسة دورهم الرقابي، كما تكفل الأنظمة لصاحب المنشأة طلب التحقق من هوية المراقب قبل أداء مهامه.

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