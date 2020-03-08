شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات من «الصحة» بشأن إجراءات العزل المنزلي للقادمين من 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت وزارة الصحة المسافرين القادمين من “إيطاليا، وكوريا الجنوبية، ومصر، ولبنان” إلى ضرورة عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر “إنفوجرافيك” يتضمن إجراءات العزل الصحي في المنزل.

وبينت أنه عند الكحة أو العطاس فيجب استخدام المناديل والتخلص منها في سلة المهملات، أو تغطية الفم بالمرفق وغسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم .

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كما أكدت على ضرورة البقاء في المنزل في غرفة خاصة والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان، والاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجاتك نيابة عنك، كما نصحت الصحة بتجنب السفر والأماكن العامة “المدرسة أو العمل” وتجنب استقبال الزوار في المنزل.

وأوضحت الصحة أنه عند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر بالإضافة إلى لبس الكمامة عند الخروج من المنزل أو الاختلاط بالآخرين ، وفي حال ظهور الأعراض فيجب التواصل مع الصحة على الرقم (937) .

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.