إلغاء مؤتمر ويز للطيران الصحفي في أبوظبي بسبب كورونا

قال منظمون يوم الأحد إنه تقرر إلغاء مؤتمر صحفي لشركة ويز للطيران في أبوظبي، كان من المقرر أن يحضره الرئيس التنفيذي جوزيف فارادي، وذلك بسبب فيروس كورونا.
وقالت رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى وسائل الإعلام إنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي ”بدافع الحذر الشديد وانسجاما مع التوجيهات الحكومية“.
كانت ويز للطيران ستعلن عن خطوط رحلات جديدة وأنباء أخرى، بحسب دعوة سابقة أُرسلت إلى وسائل الإعلام.
وفي ديسمبر كانون الأول، قالت شركة الطيران الأوروبية إنها ستطلق ويز للطيران أبوظبي هذا العام.
وكان مقررا أيضا أن يحضر برايان تومسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي المؤتمر الصحفي.
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