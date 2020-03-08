باحثون يكشفون ثغرة أمنية خطيرة في رقائق إنتل تعرض ملايين الأجهزة للقرصنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف باحثون في أمن المعلومات عن ثغرة أمنية خطيرة لا يمكن إصلاحها في رقائق ذاكرة القراءة "آر.أو.إم" التي تنتجها شركة أشباه الموصلات الأمريكية إنتل، وهو ما يجعل كل الأجهزة التي تعمل بهذه الرقائق باستثناء رقائق الجيل العاشر عرضة للاختراق.



وأشار التقرير الذي أعده مارك إيرمولوف من شركة "بوزيتيف تكنولوجيز" لأمن المعلومات إلى وجود خطأ في ملف بدء تشغيل الرقائق يجعل كل جهاز به هذه الرقائق عرضة للقرصنة.

Advertisements

وقال إيرمولوف إنه تم اكتشاف الثغرة في رقائق ذاكرة القراءة فقط في "محرك إنتل للأمن والإدارة المتقاربة" وهو ما يهدد كل ما تقوم به شركة إنتل لبناء جذور الثقة ويضع أساس أمن قويا لمنصات الشركة.

وأضاف إيرمولوف أن المشكلة ليست فقط في أنه من المستحيل إصلاح الأخطاء التي يصعب تشفيرها من خلال ما يسمى قناع ذاكرة القراءة فقط، في المعالجات الصغيرة والرقائق، وإنما الخطر الأكبر هو أنه نظرا لأن هذه الثغرة تسمح بالتساهل على مستوى أمن المعدات فإنها تدمر سلسلة الثقة في المنصة ككل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أنه عند التواصل مع شركة إنتل بشأن هذه المعلومات عرف أنها علمت بالمشكلة.

وتقول شركة "بوزيتيف تكنولوجيز" إن هذه الثغرة تهدد كل رقائق إنتل باستثناء أحدث منتجاتها وهي رقائق الجيل العاشر، لكنها أشارت إلى أنها تعتقد أن هناك طرقا عديدة لاستغلال الثغرة في رقائق ذاكرة القراءة فقط، ولكن بعضها يحتاج إلى الوصول المحلي إلى الجهاز المستهدف من خلال برامج التجسس، وبعضها يحتاج إلى الوصول الفعلي إلى الكمبيوتر المستهدف.