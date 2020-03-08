شركة أوبو تعلن عن طرح رسميا عن أول ساعة ذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أوبو عن طرح رسميا عن أول ساعة ذكية من إنتاجها، وقد أطلقت عليها اسم أوبو ووتش oppo watch.



وتقدم ساعة "أوبو ووتش" التي تشبه ساعة آبل الذكية "آبل ووتش" شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.6 بوصة أو 1.9 بوصة مع كثافة 326 بكسلا في البوصة، وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويأتي هيكل الساعة مصنوعا من الألمنيوم، بالإضافة إلى أزرار على جانبيها لتمكين المستخدمين من التحكم بها.

ويمكن للساعة الذكية مراقبة مجموعة واسعة من النشاطات الفيزيائية ونبضات القلب والنوم، كما أنها تمتاز بدعم وظيفة تخطيط القلب ECG التي لا تتوفر في معظم الساعات الذكية الحالية.

وتحتوي (أوبو ووتش) معالجا من نوع (سنابدراجون وير 2500) Snapdragon Wear 2500 مع معالج مساعد هو (أوبولو 3) Apollo 3. كما تحتوي الساعة على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.

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وتعمل الساعة بواجهة المستخدم ColorOS Watch المبنية على نسخة غير محددة من نظام التشغيل أندرويد.

وتدعم الساعة تقنية شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM التي تمكنها من العمل مستقلة عن الهواتف.

كما تدعم الساعة تقنية GPS وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC وتقنية البلوتوث 4.2. ويمكن ربطها مع الهواتف الذكية العاملة بالإصدار 6.0 (مارشميلو) أو أي إصدار أحدث من نظام أندرويد.

وتمتاز الساعة أيضا بدعم تقنية الشحن السريع Watch VOOC التي تَعِد بشحن 50% من البطارية في غضون 17 دقيقة فقط.

وتقول أوبو: "إن طاقة البطارية تدوم لمدة 40 ساعة من العمل المعتدل، ولمدة 21 يوما في وضع حفظ الطاقة".

وتعتزم أوبو طرح ساعتها الذكية (أوبو ووتش) في الصين بدءا من 24 مارس/آذار الجاري بسعر يعادل 288 دولارا أمريكيا لطراز 46 ميليمتر، وبسعر يعادل 215 دولارا أمريكيا لطراز 41 ميليمتر.