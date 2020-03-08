سفاح فرنسي يعترف بدوره في اختفاء طفلة قبل 17 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر السفاح الفرنسي، ميشال فورنيريه، بضلوعه في اختفاء طفلة في عام 2003، ما قد يساعد في حل لغز قضائي يعود إلى 17 عاماً. ولطالما نفى فورنيريه ـ 77 عاماً ـ ضلوعه في اختفاء إستيل موزان التي كانت يومها في عمر التاسعة. وقالت النيابة العامة في باريس، إن السفاح «أقر بمشاركته في واقعة اختفاء الطفلة، في ختام استجواب دام ثلاثة أيام». ولم توضح النيابة العامة إن كان فورنيريه وفّر معلومات حول مكان دفن جثة الفتاة، وحول ملابسات ما حدث. ووجهت إلى فورنيريه في إطار هذه القضية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تهمة «الخطف والاحتجاز المؤديين إلى الوفاة»، بعدما وشت به زوجته السابقة، وشريكته في الجرائم، مونيك أوليفيه. إلا أن السفاح لم يعترف بمشاركته إلى الآن، مع أن اسمه ورد مرات عدة في التحقيق. واختفت إستيل موزان، مساء التاسع من يناير/ كانون الثاني 2003 عندما كانت عائدة من مدرستها في جيرمانت في ضاحية باريس. ولم يعثر على جثتها حتى الآن. وسبق الحكم على فورنيريه في إطار جرائم قتل ثماني شابات، أو مراهقات بين 1987 و2001.