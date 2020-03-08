شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن إقامة سباق "فورملا 1 البحرين" بدون جمهور بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المنظمون: إن سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات المقرر في وقت لاحق من مارس/ آذار الجاري سيقام بدون جمهور، وإن الحضور سيقتصر على المشاركين في السباق فقط «حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي هذه الرياضة» في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المنظمون في بيان أنه «حرصاً على عدم تأثر الرياضة وقاعدتها الجماهيرية حول العالم فإنه سيجرى نقل فعاليات أيام السباق تلفزيونياً كالمعتاد».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تعلن إقامة سباق "فورملا 1 البحرين" بدون جمهور بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.