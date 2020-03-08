قتلى في انهيار مبنى للحجر الصحي بالصين وانتشار كورونا يتباطأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات الصينية، الأحد، إن ستة أشخاص قُتلوا، و28 محاصرون تحت الأنقاض إثر انهيار فندق كان يُستخدم للحجر الصحي لأشخاص تحت الملاحظة خشية إصابتهم بفيروس كورونا، في مدينة تشيوانتشو. بينما تشير بعض الإحصاءات إلى أن أكثر من 70 شخصاً حوصروا في المبنى المؤلف من سبعة طوابق عندما انهار، السبت.

وقالت وزارة الطوارئ الصينية، إن السلطات انتشلت 43 شخصاً من موقع الكارثة، وتم نقل 36 منهم للمستشفيات. وأظهرت صور من الموقع عمال الإنقاذ وهم يرتدون خوذات، ونظارات، وكمامات، ويحملون المصابين صوب الطواقم الطبية التي كانت في انتظارهم.

وخلال مؤتمر صحفي نظمته حكومة مدينة تشيوانتشو، الأحد، قال مسؤول حكومي إن عدد المشاركين في جهود الإنقاذ في الموقع يفوق الألف، من بينهم رجال إطفاء، وشرطة، وصلوا جميعهم للموقع فور انهيار المبنى. وأشار إلى أن 58 شخصاً، من بين 71 كانوا في المبنى المنهار، وضعوا رهن الحجر الصحي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، (شينخوا)، أن الشرطة استدعت مالك الفندق. وأشارت إلى أن تجديدات كانت تُجرى في الطابق الأول من المبنى عندما انهار. وجاءت أنباء انهيار المبنى فيما استمر تباطؤ انتشار (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في الصين.

ووفقاً لبيانات لجنة الصحة الوطنية، انخفض عدد حالات الإصابة بمقدار النصف تقريباً، السبت، مقارنة باليوم السابق. وأكدت اللجنة تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، السبت، بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها الجمعة. ومن بين الحالات الجديدة المسجلة هناك 41 في مدينة ووهان، منشأ انتشار الفيروس، وبؤرته. أما الحالات الثلاث الباقية فمصدرها خارج بر الصين الرئيسي.

وبدأت مدن صينية بتخفيف إجراءات الحجر الصحي تدريجياً بعد أكثر من شهر على فرضها، بينما تراقب السلطات عن كثب انتشار الفيروس في الخارج.