أفغانيات يبعن البرجر في شوارع كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في صبيحة يوم مشمس بالعاصمة الأفغانية كابول، تقود مريم محمدي ـ 30 عاماً ـ عربة تعمل بالطاقة الشمسية في إحدى ضواحي المدينة لبيع شطائر البرجر للزبائن في إطار مشروع يوظف عشرات النساء في مهنة يهيمن عليها الرجال.

وتقول الشابة التي ترتدي عباءة فضفاضة، ونقاباً يغطي وجهها، ورأسها، إن ملاحظات حادة كانت تُوجه إليها في بادئ الأمر عندما بدأت العمل.

وقالت«كان الناس يسخرون مني، ويضحكون، قائلين: انظروا إليها، إنها تعمل في الشارع. لكن الوضع الآن يتحسن، ويشجعني الناس كثيراً». وأضافت «يهتف الرجال لتشجيعي الآن، ويقولون إن طعامنا لذيذ، وصحي».

انطلق المشروع عام 2018 على يد الشاب فرهد وجدي ـ 27 عاماًـ المولود في مخيم للاجئين بباكستان، وتعمل لديه الآن 50 امرأة، يقدن 25 عربة للأطعمة في كابول. ويأمل وجدي في توسيع تجارته لتضم 100 عربة هذا العام.

وقال «عندما عدت إلى أفغانستان، رأيت النساء يُعاملن معاملة سيئة بشدة، لم يُسمح لهن بالتجارة، ولا بالاستقلال المالي، ويُستبعدن من الفرص الاجتماعية، والاقتصادية». وأضاف «بالنسبة إلي كانت هذه نقطة الانطلاق لعملي من أجل الأفغانيات، اللاتي اعتبرهن مورداً بشرياً كبيراً ينبغي تزويده بالمهارات والمعرفة، حتى يتسنى لهن الإسهام بقدر متساو في التنمية الاقتصادية للبلاد».