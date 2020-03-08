شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشيد بالعلاقة مع البرازيل ولكن رسوم الصلب والألمنيوم «شأن آخر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقة بلاده بالبرازيل في ظل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ولكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من البرازيل.
وسئل ترامب يوم السبت قبل مأدبة عشاء بين الزعيمين في منتجع مار الاجو في فلوريدا عما إذا كان سيواصل وقف فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم البرازيلية قال إن الولايات المتحدة ساعدت البرازيل ولكنه قال إنه لن يقدم أي وعود فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
ويدور خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن. ولكن بولسونارو قال في ديسمبر/كانون الأول إن ترامب أبلغه أنه لن يتم رفض رسوم جديدة على واردات الصلب والألمنيوم البرازيلية.
وقال ترامب عن بولسونارو أثناء وقوفهما لفترة وجيزة أمام الصحفيين «البرازيل تحبه وأمريكا تحبه. الصداقة ربما تكون الآن أقوى من أي وقت مضى».
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