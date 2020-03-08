شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الآلة يكشف التكوين السري للمادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتابع العلماء منذ أكثر من 30 عاماً التغيرات التي تطرأ على سيليسيد اليورانيوم في ظروف درجة الحرارة القصوى والعادية ودرجة البرودة القصوى.
وقد تمكن باحثون من جامعة كورنيل من تسليط الضوء على جانب من التغيرات التي تطرأ على المادة في تكوينها الكوانتومي باستخدام الذكاء الاصطناعي والأمواج فوق الصوتية.
وتمت التجربة في درجة حرارة ناقص 256 مئوية حيث تبين أن المادة تجري تحولات ضمنية مرحلية دون القدرة على تحديد شكل ذلك التغيير وحجمه. ومعلوم أن مغناطيسية اليورانيوم تتغير تبعاً لطبيعة حركة الإلكترونات ما يجعله عالي درجة الناقلية.
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