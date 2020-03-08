تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لمقابض السلالم المتحركة في «مركز صحارى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مركز صحارى في الشارقة عن تسجيل خطوة وقائية سباقة، بعد أن قام بتركيب أجهزة تعقيم تعمل بالأشعة فوق البنفسجية على مقابض السلالم المتحركة. وبالاعتماد على هذه الطريقة، يمكن التخلص من الجراثيم الموجودة على أسطح المقابض بنسبة تصل إلى 99.99%، من خلال عملية تُعرف باسم الإشعاع فوق البنفسجي المبيد للجراثيم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرعاية التي يبذلها المركز لضمان صحة ورفاهية زواره، وخاصة الأطفال، من خلال تقديم المبادرات والمنتجات التي تضمن لهم أعلى مستويات النظافة والسلامة باستمرار.

وبفضل هذه المبادرة المتقدمة، بات لدى المتسوقين ممن يبحثون عن مركز واحد يوفر جميع احتياجاتهم، سبب آخر لاختيار مركز صحارى لزيارته مع عائلاتهم بطمأنينة تامة.