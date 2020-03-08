شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات وصيانة تغلق مدارج مطاري «دبي وآل مكتوم» ساعة يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قال متحدث من مطارات دبي: إنه سيتم إجراء اختبارات وصيانة روتينية على مدارج مطار دبي الدولي في الفترة من يوم الاثنين 9 مارس/ آذار إلى 17 منه، وفي مطار آل مكتوم - دبي وورلد سنترال يومي 11 و12 الجاري، بهدف ضمان مستويات السلامة المثلى والامتثال للوائح المحلية.
وبحسب المتحدث، ستؤدي هذه الأنشطة إلى إغلاق مدارج الطائرات في المطارين لمدة ساعة واحدة يومياً خلال فترات محددة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل جداول الرحلات خلال هذه الفترة لتقليل التأثير في العمليات وخدمة العملاء.
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