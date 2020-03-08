شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تعفي منتسبيها من بصمة الحضور والانصراف بدءًا من اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- محمد إبراهيم

في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد"كوفيد19"، قررت وزارة التربية والتعليم، إعفاء المنتسبين إليها من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، وديوانها والمدارس من بصمة الحضور والانصراف، بدءاً من اليوم الأحد الموافق 8 مارس، وحتى إشعار أخر.

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