رئيس الكونغو الديمقراطية: قائد المخابرات العسكرية مات مشنوقاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي: إن الجنرال دلفين كاهيمبي قائد المخابرات العسكرية الذي توفي الشهر الماضي مات مشنوقاً، ولكنه لم يوضح ما إذا كان قد شنق نفسه.

وجاءت وفاة كاهيمبي في 28 فبراير/شباط بعد تقارير إخبارية قالت إنه يجرى التحقيق معه بسبب ما قيل عن محاولته لزعزعة استقرار البلاد. وقالت زوجته في ذلك الوقت إنه أصيب بأزمة قلبية.

وقال تشيسيكيدي خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء يوم الجمعة: إن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام طلبت منه إجراء تحقيق مستقل في موت كاهيمبي.

وطبقاً لمحاضر الاجتماع قال تشيسيكيدي للوزراء: إن الأدلة المتوفرة أشارت إلى أنه مات مشنوقاً.

وكان الرئيس السابق جوزيف كابيلا قد عيـّن كاهيمبي وواجه تشيسيكيدي ضغوطاً من الولايات المتحدة لمحاسبة كاهيمبي على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كاهيمبي بسبب الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها عندما قاد عمليات ضد المتمردين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الألفية الجديدة، وأثناء شغله منصب قائد المخابرات العسكرية.