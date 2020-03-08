إيطاليا تغلق شمالها ودور السينما والمسارح والمتاحف في أنحاء البلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت إيطاليا فرض إغلاق فعلي على لومباردي، أغنى وأكثر مناطقها سكاناً والتي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتشمل القواعد الجديدة إبلاغ الناس بعدم الدخول أو الخروج من لومباردي التي يقطنها نحو عشرة ملايين نسمة، بالإضافة إلى 11 إقليماً في أربع من مناطق إيطاليا الـ19 الأخرى.

وسيتم إغلاق كل المتاحف والصالات الرياضية والمراكز الثقافية ومنتجعات التزلج وأحواض السباحة في المناطق المستهدفة.

وذلك بعد أن أظهرت بيانات زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 1200 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما سيتم إلغاء إجازات كل موظفي الرعاية الطبية وسيتم تعليق الزواج والجنازات والمسابقات الرياضية ولا بد من إقرار العمل من المنازل بقدر الإمكان.

وسيتم إغلاق كل المدارس والجامعات في لومباردي والأقاليم الأخرى المذكورة حتى الثالث من إبريل/نيسان على الأقل.

وكانت الحكومة قد أعلنت في الأسبوع الماضي إغلاق كل المدارس في شتى أنحاء إيطاليا حتى 15 مارس/آذار.

كما أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأحد.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا حتى الثالث من آذار/مارس، أغلقت الحكومة كذلك المدارس والملاهي الليلية وصالات الكازينو في أنحاء البلاد.