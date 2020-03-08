«قوات التحالف» توجه ضربة نوعية لميليشيات الحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (00:30 ) من فجر اليوم عملية استهداف نوعية في مديرية «الصليف» ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع لميليشيات الحوثي الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» - أن الأهداف المدمرة شملت 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبيناً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تبعد مسافة ( 2.1 ) كلم من المواقع المستهدفة.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك نصوص اتفاق «ستوكهولم» لوقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واستمرار دعمها لكل الجهود السياسية لتطبيق اتفاق «ستوكهولم» وإنهاء الانقلاب.