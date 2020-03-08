الشرطة الأسترالية توجه اتهامات لامرأتين بسبب عراك على ورق تواليت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اتهامات الأحد لامرأتين نشب بينهما شجار عنيف على ورق التواليت بعد أن قررت المتاجر الرئيسية قصر حصول كل شخص على عبوة واحدة وسط شراء مسعور من السكان له.

وقالت الشرطة إنه تم إصدار إخطار لكل من المرأتين اللتين تبلغان 23 و60 عاماً بالمثول أمام المحكمة بسبب الشجار الذي نشب بينهما في أحد المتاجر.

ومن المقرر أن تمثل المرأتان أمام محكمة محلية في 28 إبريل.

وأصبح ورق التواليت، بشكل غير متوقع، المنتج الرئيسي الذي يسعى الناس لتخزينه بسبب القلق من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى نقص المعروض منه.

وتصدر ورق التواليت عناوين الصحف السبت عندما تم استدعاء الشرطة لمتجر في جنوب غرب سيدني بعد نشوب مشاجرة بين ثلاث سيدات بسبب ورق التواليت.

وعرض مقطع مصور انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي تلك السيدات وهن يصرخن ويتعاركن بشأن عربة تسوق مملوءة بورق التواليت مما اضطر الموظفين للتدخل.