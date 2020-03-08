«المرموم.. فيلم في الصحراء» يرسم خريطة الطريق للمواهب العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

لا تبدأ التحديات التي تقف أمام المواهب العربية في مجال صناعة السينما بالدعم فقط، ولا تنتهي بصالات العرض، فهناك الكثير من العوائق المتعلقة بالصناعة ذاتها من الإعداد الأكاديمي وصقل المواهب بحرفية، إلى أزمة السوق والمشاهد.

ورغم ذلك، هناك دائماً بصيص أمل ونظرة يمكنها التفاؤل بإصرار الشباب وقدرتهم على تبديل الأوضاع، شرط أن يدركوا أولاً مدى صعوبة المهمة ووعورة الطريق التي كانت محور الجلسة النقاشية حول تمكين المواهب وتعزيز المضمون محلياً وإقليمياً، ضمن فعاليات اليوم الثالث من «المرموم.. فيلم في الصحراء».

عن إشكالية الإبداع العربي، تحدث المخرج السوري حاتم علي قائلاً: جيراننا في تركيا وإيران يحصلون على الجوائز كل عام وهم يعيشون الظروف الاجتماعية والمشاكل الرقابية ذاتها، ونحن في 22 دولة عربية بدأت لدى البعض منا صناعة السينما معهما بالفترة الزمنية ذاتها، وبعد 100 عام مازلنا نعجز عن حجز مقاعد خلفية لنا في المهرجانات العالمية. وأشار إلى الصعوبات والمعاناة التي يواجهها المبدع العربي في هذا المجال التي لا تبدأ بالتمويل ولا تنتهي بمنصات العرض، لافتاً إلى الخسارة الكبيرة التي تركها إلغاء مهرجاني دبي والخليج السينمائيين.

واعتبر «المرموم.. فيلم في الصحراء» محاولة لاسترجاع هذا النوع من المبادرات لتشجيع الشباب، لكنه توقع أن تبقى التحديات أمامهم أكثر.

ويأسف حاتم علي، لأن المستقبل لا يبدو مشرقاً، موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على العالم العربي، لأن السينما صناعة تحتاج إلى سوق، وتتغذى على مواهب خارج الصندوق.

عن خصوصية السينما الإماراتية وقدرتها على صناعة محتوى عالمي، أوضحت الفنانة ميساء مغربي أن تعدد الجنسيات من الأمور التي تؤهل المواهب المحلية لصناعة محتوى قابل للانتشار عالمياً.

وقالت: لدينا هنا أرضية نستطيع أن نصنع منها سينما عالمية يتشارك في محبتها وتمثيلها الجميع، وكل منهم يرى أنها تمثله، لكن مشكلة هذه السينما تنحصر في الصناع والموزعين، الذين عليهم أن يساهموا في دعم الأفلام المحلية، خاصة مع غياب الدعم المؤسسي والحكومي، وهو، إن وجد، يعتبر محدوداً جداً.

وأكدت أن صناع السينما والمبدعين في الإمارات بحاجة إلى الدعم والدفعة الأولى التي توصلهم إلى النجاح ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وإيراداتهم بعدها.

واستعرضت مغربي تجربتها في إنتاج فيلمين مؤخراً، مشيرة إلى أهمية الكتابة التي تعتبر الأساس الذي يبنى عليه العمل، والذي بات الكثير من صناع السينما والدراما يتعاملون معه بصيغة تجارية من ناحية الوقت والأهمية. وتطرقت في الحديث عن تجربة «ورش الكتابة» التي تعتبر ظاهرة صحية جداً ومبدعة.

وأشار الفنان والمنتج حبيب غلوم إلى أهمية التركيز على مرحلة إعداد المبدعين، وقال: يجب أن نؤهل أبناءنا في المجال الفني، أي أن نثقفهم قبل أن نسلمهم المفاتيح في أي مجال إبداعي. وأضاف: ندعم الشباب كما دعمنا من سبقونا، لكن المشكلة في الثقافة، فهم قبل أن يبحثوا عن الدعم يجب أن يفهموا أن المسألة مسألة بناء، فيبادروا ويقصدوا مواقع التصوير ليتدربوا ويتعلموا، ويجب أن يدركوا أن الجهد الشخصي هو الأهم.

ولفت إلى ضرورة العمل على الجانب الأكاديمي في هذه الصناعة، فتكون كتابة السيناريو والتمثيل والإخراج مهنة وتخصصاً يستدعي الدراسة الأكاديمية المتعمقة، مشيراً إلى ضرورة التخلص من المتطفلين على السينما، فلا مجال للمجاملات في الإبداع. وقال: حتى أصحاب الموهبة الحقيقية والمميزة إذا لم يصقلوها بالكثير من الجهد والعمل والشغف، فلن يتمكنوا من الوصول إلى المشاهد حتى وإن وصلوا إلى الشاشة.