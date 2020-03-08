«وحدها إلى القمة» حكاية أول عربية تتسلق «إيفرست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي داوود

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، إحدى قنوات شبكة أبوظبي التلفزيونية، 8 مساء اليوم الأحد، الفيلم الوثائقي الجديد «وحدها إلى القمة»، الذي يسجل رحلة أول امرأة عربية تتسلق قمة إيفرست من جهتها الشمالية الشرقية.

ويسلط الفيلم، ومدته قرابة ال 30 دقيقة، الضوء على قصة نجاح الشابة العربية دولورس الشلة، وتغلبها على الظروف القاسية لتُصبح أولى النساء العربيات تسلقاً لقمة إيفرست التي يصل ارتفاعها إلى 8848 متراً فوق سطح البحر من جهتها الشمالية الشرقية.

وأطلقت «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» الفيلم في حفل خاص أقيم الأسبوع الماضي في مركز الشباب بأبوظبي. وتعرض القناة الفيلم تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، ضمن سلسلة أفلام وثائقية وبرامج تُبرز إنجازات المرأة في الوطن العربي والعالم.

وقال عبد الرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في «أبوظبي للإعلام»: «يسلّط هذا الوثائقي القيّم الضوء بشكل خاص على إنجازات المرأة العربية، والهدف الجوهري للقناة بإبراز نجاحات الشباب العربي، تأكيداً على استراتيجية «أبوظبي للإعلام» في مواصلة تقديم محتوى تفاعلي وذكي يلبي اهتمامات وتطلعات الجمهور المحلي والعربي».

وأطلعت المُستكشفة والمُغامرة دولورس الشلة (28 عاماً)، الحضور في كلمة سبقت عرض الفيلم، على تفاصيل رحلتها إلى القمة، وكيفية تغلبها على صعوباتها.

وتهدف دولورس الشلة من خلال الفيلم إلى إلهام النساء العربيات، وتحفيزهن لتحدي أنفسهن، ومتابعة أحلامهن مهما بلغت درجة صعوبتها.

وقالت الشلة ل ”الخليج 365”: أهدي إنجازي لكل شابة طموحة، وأنا فخورة بمشاركة قصتي عبر منصة استثنائية مثل «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي».