تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل إصابة جديدة مؤكدة بفیروس كورونا خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 62 حالة. مواضيع قد تهمك :

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