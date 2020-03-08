شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا السعودية لدى أوكرانيا وأوروجواى يؤديان اليمين أمام الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، سفيرا المملكة لدى أوكرانيا وأوروجواى، وأدى السفيران اليمين القانونية بعد تعيينهما فى منصبيهما، جاء ذلك عبر حساب "واس" بموقع التواصل الاجتماعى المصغر "تويتر".

كان أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجرى من منصبه، كما قرر تعيينه فى مستشارا بالديوان الملكى بدرجة وزير.، وقرر الملك سلمان تكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرًا للمالية.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استقبل الخميس الماضى، وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده.

وكما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بهذه المناسبة، كما عبر ولى العهد عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية غانا المزيد من التقدم والازدهار.