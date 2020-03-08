شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد اللبنانى: محادثات ديون لبنان لن تتجاوز 9 أشهر إذا خلصت النوايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، وذلك بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها.
وأضاف نعمة، أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر. وأعلن لبنان أمس السبت أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة غدا الاثنين مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. ودعا إلى مفاوضات "عادلة" مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.
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