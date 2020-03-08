مصر.. مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى "هرم خفرع"

إسطنبول/الخليج 365
لقي شاب حتفه، بعد أن ألقى بنفسه من أعلى "هرم خفرع" في منطقة الجيزة بالقاهرة، بحسب إعلام محلي.
وقال موقع أخبار اليوم (رسمي) إن وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت الأحد، وفاة شاب بعد أن ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع الثاني بمنطقة أهرامات الجيزة.
وذكر أنه "تم إحالة الواقعة للنيابة وجار إجراء التحقيقات اللازمة".
وحلت مصر في المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات الانتحار بـ3799 حالة بحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في سبتمبر/أيلول 2019.
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