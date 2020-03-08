العراق يبدأ بتنفيذ قرار إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت هيئة المنافذ العراقية، صباح الأحد، البدء بتنفيذ قرار إغلاق 5 منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 مارس/آذار الجاري، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان، إنه "تم غلق المنافذ البرية الشلامجة (بمحافظة البصرة)، الشيب (ميسان)، زرباطية (واسط)، المنذرية، مندلي (ديالى) أمام حركة التبادل التجاري مع إيران".



وأضاف أن هذا الإغلاق جاء مع بداية الأحد، ويستمر لغاية 15 مارس، تنفيذاً لأمر اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

وفي فبراير/شباط الماضي، علقت بغداد مرور الإيرانيين عبر المنافذ البرية إلى البلاد؛ ليأتي هذا القرار معلقا مرور جميع المسافرين، بما فيهم العراقيون.

والأربعاء، مددت السلطات العراقية تمديد عودة المواطنين من إيران حتى 15 مارس، إلا أنها قلصت التاريخ إلى 8 مارس، بعد ضغوط شعبية واسعة مطالبة بإغلاق كامل الحدود مع إيران، حسب مراسل الخليج 365.

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وسجل العراق 47 إصابة بكورونا، جميعها لأشخاص قدموا من إيران، توفي منهم 4 مرضى، فيما تعافى 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.



واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.



كما تم حظر دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.



وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 106 ألفا حول العالم في 103 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.



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