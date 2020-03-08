التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد الحوثيين بالحديدة

شكري حسين/ الخليج 365



أعلن التحالف العربي باليمن، الأحد، تدمير 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، تابعة لجماعة الحوثيين، في محافظة الحديدة (غرب).



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت الأحد، عملية استهداف نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع مليشيات الحوثي في مديرية الصليف، شمال غربي محافظة الحديدة.



وأضاف المالكي، أن الأهداف المدمرة شملت 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك الألغام البحرية.



وأوضح أنه يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية، والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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واتهم المالكي، مليشيات الحوثي، بأنها تتخذ من الحديدة، مكانًا لشن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، ونشر الألغام البحرية.

في المقابل، قالت مليشيات الحوثي، إن طيران ما أسمته بـ "العدوان السعودي الأمريكي" شن غارة على الصليف، مستهدفًا منطقة جبل النار، بحسب موقع قناة المسيرة التابع للجماعة، دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، مقتل 778 من مسلحي جماعة الحوثي في جبهات نهم شرقي محافظة صنعاء، ومحافظة الجوف (شمال) خلال الفترة من 15 يناير/كانون الثاني إلى إلى 10 فبراير/شباط الماضي.



وقال بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن هذه الإحصائية هي جزء من الخسائر البشرية للمليشيات (الحوثيين) والتي أُعلنت عبر وسائل إعلامها.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.