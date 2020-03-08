جامعة بيشة تعلن عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين

سعيد طارش

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين على مرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد” للسعوديين من الجنسين بمختلف الكليات والتخصصات والبالغ عددها أكثر من (380) وظيفة، وذلك عبر بوابة التوظيف الالكترونية خلال المدة من 14-19 رجب الحالي.

وقال عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني إنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، علمًا أن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. مضيفاً بأنه يشترط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه (أو ما يعادلها) متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن يكون المعدل في المراحل الثلاث لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير، ويُشترط أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، كما يشترط ألا يتجاوز العمر (45) عاماً عند التقديم لوظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك و (50) عاماً لوظيفة أستاذ، والأفضلية لغير الملتحق بوظيفة حكومية.

وأوضح الدكتور القرني أن المستندات المطلوبــــة للتقديم هي: صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وصورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي. مشدداً على ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، وإلا سوف يتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط. وزاد: أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً، وسوف يستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة. مشيراً إلى ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلب حيث ستضطر الجامعة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة. مبيناً بأن التقديم سيكون متاحاً خلال فترة التقديم على الرابط التالي: https://jobs.ub.edu.sa/