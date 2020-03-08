“التجارة” تعلن استدعاء 2703 مركبة تويوتا Prius

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 2703 مركبات تويوتاPrius سنة الصنع 2016 – 2018.
وقالت الوزارة: ذلك لخلل في قفل حزام الأمان لمقعد السائق؛ قد يؤدي مع الاستخدام المتكرّر إلى إبقاء التنبيهات المرئية والصوتية لربط الحزام مستمرة حتى بعد تثبيته بالشكل الصحيح.
ودعت “التجارة” إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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