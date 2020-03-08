فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تفتح الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة اليوم الأحد، بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها لرتب (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) (رجال – نساء) .
واشترطت أن يتوافر في المتقدم ما يلي:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
– أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .
-أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
واشترطت على المتقدمة أن يتوافر فيها ما يلي:
-أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
-أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.
-أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.
-أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.
-أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن ( أربعين ) عاماً .
وذكرت أن التقديم سيكون متاح عبر الرابط التالي : أضغط هــــــنــا
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