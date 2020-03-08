الأرصاد: استمرار الرياح النشطة على عدة مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، رياحًا سطحية نشطة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعة المقبلة.
وأفادت الهيئة -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- أنه من المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة- الطائف- العاصمة المقدسة- الكامل- الموية- بحرة- تربة- جدة- خليص- رابغ– رنية»، استمرار هبوب الرياح النشطة، المؤدية إلى تدنّ بمستوى الرؤية الأفقية.
وأشار البيان إلى أن هذه الرياح بدأت من الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
ووفق البيان، تتعرض منطقة تبوك «أملج، المناطق المفتوحة، الطرق السريعة»، إلى استمرار الرياح النشطة المؤدية إلى تدنّ بمستوى الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة الرابعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.
أمّا منطقة الرياض، فتشهد معظم محافظاتها استمرار الرياح النشطة المؤدية إلى تدنّ بمستوى الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة العاشرة صباحًا.
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