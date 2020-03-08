شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يقدم تطبيق واتساب للتراسل الفوري حيلة رائعة لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر التطبيق وكم عدد الرسائل بينكما، وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، وأيضاً الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.

ويتم ترتيب ذلك في قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثة مع جهات الاتصال المختلفة.

معرفة عدد الرسائل المتبادلة:

افتح الخيارات الإضافية.

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اضغط على “إعدادات” (SETTINGS).

اختر “البيانات والتخزين” (DATE AND STORAGE).

اضغط على “التخزين المستخدم” (STORAGE USAGE).

اختر جهة الاتصال لترى مقدار مراسلتك معهم.

يظهر رقم بجانب كل جهة اتصال يمثل العدد الإجمالي لحجم الرسائل المتبادلة، وتشمل الإحصائيات الرسائل النصية، والصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والوثائق.

يُشار إلى أن تطبيق “واتساب” هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشاراً في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.