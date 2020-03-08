شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح: في هذه الحالات لا يلزم ارتداء «الكمامة الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة الحالات التي لا يلزم فيها ارتداء الكمامة الطبية، موضحة أنه بناءً على توصيات مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، فإنه لا ينصح بارتداء الكمامة الطبية في حال لم يكن الشخص يعاني أعراضاً تنفسية أو في حال عدم رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.

وأضافت الوزارة من خلال حساب “الصحة_937” على “تويتر”، وذلك خلال ردّها على أحد المغرّدين: “أن الكمامة غير معدّة لإعادة الاستخدام؛ حيث ينبغي تجديدها في كل مرة أو عند تمزقها أو وجود رطوبة أو أتربة”.