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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القائمة النهائية للسيارات المرشحة للقب الأفضل في العالم 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت اللجنة الدولية المنظمة لجائزة سيارة العام في العالم World Car of the Year القائمة النهائية للسيارات المرشحة لحصد لقب أفضل سيارة في العالم خلال عام 2020.
وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن المسابقة تتنافس فيها سنويا مجموعة مميزة من السيارات وتُعلن نتائجها في العام نفسه الذي تطرح فيه هذه السيارات.
وتضم القائمة سيارات سبق أن تم الكشف عنها على مدار عام 2019 ولكنها مخصصة للطرح خلال 2020.
وتشمل الجائزة فئات عدة من السيارات، وتضم كل فئة 3 سيارات مرشحة للفوز ، وفقا للآتي:
الجائزة الكبرى لأفضل سيارة في 2020:
طراز Telluride من كيا
طراز CX-30 من مازدا
طراز مازدا 3
جائزة أفضل سيارة من فئة Urban Car:
طراز كيا Soul EV
طراز ميني كوبر Mini Electric
طراز T-Cross فولكس فاجن
جائزة أفضل سيارة فخمة Luxury Car:
طراز مرسيدس EQC
طراز بورش 911
طراز بورش "تايكان"
جائزة أفضل سيارة في الأداء Performance Car:
طراز بورش 718 Spyder/Cayman GT4
طراز بورش 911
طراز بورش "تايكان"
جائزة أفضل تصميم:
طراز مازدا 3
طراز بيجو 208
طراز بورش تايكان الكهربائي.
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