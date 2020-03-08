تعرف على القائمة النهائية للسيارات المرشحة للقب الأفضل في العالم 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية المنظمة لجائزة سيارة العام في العالم World Car of the Year القائمة النهائية للسيارات المرشحة لحصد لقب أفضل سيارة في العالم خلال عام 2020.



وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن المسابقة تتنافس فيها سنويا مجموعة مميزة من السيارات وتُعلن نتائجها في العام نفسه الذي تطرح فيه هذه السيارات.

وتضم القائمة سيارات سبق أن تم الكشف عنها على مدار عام 2019 ولكنها مخصصة للطرح خلال 2020.

وتشمل الجائزة فئات عدة من السيارات، وتضم كل فئة 3 سيارات مرشحة للفوز ، وفقا للآتي:

الجائزة الكبرى لأفضل سيارة في 2020:

طراز Telluride من كيا

طراز CX-30 من مازدا

طراز مازدا 3

جائزة أفضل سيارة من فئة Urban Car:

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طراز كيا Soul EV

طراز ميني كوبر Mini Electric

طراز T-Cross فولكس فاجن

جائزة أفضل سيارة فخمة Luxury Car:

طراز مرسيدس EQC

طراز بورش 911

طراز بورش "تايكان"

جائزة أفضل سيارة في الأداء Performance Car:

طراز بورش 718 Spyder/Cayman GT4

طراز بورش 911

طراز بورش "تايكان"

جائزة أفضل تصميم:

طراز مازدا 3

طراز بيجو 208

طراز بورش تايكان الكهربائي.