صيني يشتري إناء خزف بمبلغ خرافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

بيع إناء خزف صيني يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الـ18، في مزاد بمبلغ 4.1 مليون يورو، السبت، في بورج في وسط فرنسا، وفقا للعين.



وبإضافة الرسوم، يرتفع المبلغ ليصبح حوالي 4.94 ملايين يورو، وفقاً للمشرف على المزاد أوليفييه كلير، الذي وصفها بأنها "عملية بيع جيدة جداً".

واشترى هذه القطعة التي كان سعرها مقدراً بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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وقال "كلير": "إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم (بيانهو) وتعود إلى النصف الثاني من القرن الـ18، في عهد الإمبراطور تشيان لونج".

وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقارا في منطقة شير (وسط)، وفق كلير.

وأوضح: "مر أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها".

وغالبا ما يكون الطلب مرتفعاً على القطع التي تعود إلى عهد الإمبراطور تشيان لونج، ففي أبريل/نيسان 2018، بيع وعاء من الخزف بمقابل 30.4 مليون دولار خلال مزاد لدار سوذبيز في هونغ كونغ.

وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، وصل سعر وعاء صيني من الخزف صمم خصوصا للإمبراطور تشيان لونج إلى 16.2 مليون يورو، في مزاد نظمته دار "سوذبيز" في باريس، كما بيع إناء من الحقبة نفسها في مقابل أكثر من 5 ملايين يورو في مزاد لدار "روياك" قرب تور (غرب فرنسا).