جوجل Translate تضيف 5 لغات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جوجل إضافة 5 لغات جديدة لخدمة الترجمة Translate لأول مرة منذ 4 سنوات.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللغات الجديدة يتحدث بها نحو 75 مليون شخص، وتدعم خدمة جول المجانية حاليا 108 لغات بشكل إجمالي.

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وأضافت جوجل أنه من الصعب الترجمة بين اللغات، التي لا يتوافر بها سوى عدد محدود من النصوص على الويب، ولكن من خلال خوارزميات تعلم الآلة تمت إضافة 5 لغات جديدة؛ وهي لغة كينيارواند، التي يتحدث بها نحو 7.2 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ولغة الأوريا، التي يتحدث بها 38 مليون شخص في أوديشا في الهند.

بالإضافة إلى اللغة التتارية، التي يتحدث بها نحو 5 ملايين شخص في روسيا، وكذلك اللغة التركمانية، التي تعد اللغة الرسمية لجمهورية تركمانستان، والتي يتحدث بها 6.6 مليون شخص، وكذلك لغة الأويغور، التي يتحدث بها نحو 10 ملايين شخص في شينجانغ في الصين.

ونظرا لأنه من الصعب كتابة هذه اللغات بواسطة لوحة المفاتيح التقليدية؛ فإن شركة جوجل توفر لوحة مفاتيح افتراضية لهذا الحالات، وستتم إضافة اللغات الجديدة مع تحديث تطبيق جوجل Translate خلال الأيام القليلة المقبلة.