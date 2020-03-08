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السيسي والبرهان يتفقان على التنسيق المشترك في الفترة المقبلة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل العلاقات الثنائية. تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اتصالاً هاتفياً من عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فقد أكد البرهان "متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان". كما أشاد بـ"الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين".

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فيما أكد السيسي "الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل".

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فقد توافق الجانبان "حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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